Названа предварительная причина смерти Олега Вавилова

Российский актер Олег Вавилов скончался. Причиной названо онкологическое заболевание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в медицинских кругах.
Информация о его смерти впервые появилась в СМИ еще 22 февраля. Актер умер на 73-году жизни.
"По предварительным данным, причина смерти Олега Михайловича - онкологическое заболевание",
- сказал собеседник агентства.
Олег Вавилов известен широкой публике по роли в сатирической передаче "Кабачок 13 стульев", также снимался в "Не было печали", "Месяц в деревне", "Бедная Настя", "Побег".
Ранее мы писали, что скончался режиссер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».