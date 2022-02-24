Названа предварительная причина смерти Олега Вавилова

Российский актер Олег Вавилов скончался. Причиной названо онкологическое заболевание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в медицинских кругах.

Фото: legion-media.ru/ legion-media.ru/

Информация о его смерти впервые появилась в СМИ еще 22 февраля. Актер умер на 73-году жизни.

"По предварительным данным, причина смерти Олега Михайловича - онкологическое заболевание",

- сказал собеседник агентства.