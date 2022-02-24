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3 часа назад

Названа предварительная причина смерти Олега Вавилова

Стелла Шмель

Российский актер Олег Вавилов скончался. Причиной названо онкологическое заболевание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в медицинских кругах.

Названа предварительная причина смерти Олега Вавилова
Фото: legion-media.ru/legion-media.ru/

Информация о его смерти впервые появилась в СМИ еще 22 февраля. Актер умер на 73-году жизни.

"По предварительным данным, причина смерти Олега Михайловича - онкологическое заболевание",

- сказал собеседник агентства.

Олег Вавилов известен широкой публике по роли в сатирической передаче "Кабачок 13 стульев", также снимался в "Не было печали", "Месяц в деревне", "Бедная Настя", "Побег".

Ранее мы писали, что скончался режиссер сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила».

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