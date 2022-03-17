Брюс Уиллис уходит из кино из-за серьезной болезни

Популярный актер Брюс Уиллис завершает карьеру из-за тяжелой болезни. У артиста диагностирована деменция, ему все сложнее даются съемки. Такое сообщение стало появляться в зарубежных СМИ.
19 марта актеру исполнится 67 лет. Работу на съемках осложняет деменция, Уиллису все чаще приходится прибегать к помощи суфлеров во время чтения своих реплик.
Тем не менее, актер решил с размахом завершить свою карьеру. Поэтому в этом году у него запланировано аж 10 крупных проектов.
После чего Брюс Уиллис навсегда завершит свою актерскую карьеру.
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