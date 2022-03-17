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42 минуты назад

Брюс Уиллис уходит из кино из-за серьезной болезни

Стелла Шмель

Популярный актер Брюс Уиллис завершает карьеру из-за тяжелой болезни. У артиста диагностирована деменция, ему все сложнее даются съемки. Такое сообщение стало появляться в зарубежных СМИ.

Брюс Уиллис уходит из кино из-за серьезной болезни
Фото: legion-media.rulegion-media.ru

19 марта актеру исполнится 67 лет. Работу на съемках осложняет деменция, Уиллису все чаще приходится прибегать к помощи суфлеров во время чтения своих реплик.

Тем не менее, актер решил с размахом завершить свою карьеру. Поэтому в этом году у него запланировано аж 10 крупных проектов.

После чего Брюс Уиллис навсегда завершит свою актерскую карьеру.

Ранее мы писали, что Сандра Буллок уходит из кино.

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