Брюс Уиллис уходит из кино из-за серьезной болезни

Популярный актер Брюс Уиллис завершает карьеру из-за тяжелой болезни. У артиста диагностирована деменция, ему все сложнее даются съемки. Такое сообщение стало появляться в зарубежных СМИ.

Фото: legion-media.ru legion-media.ru

19 марта актеру исполнится 67 лет. Работу на съемках осложняет деменция, Уиллису все чаще приходится прибегать к помощи суфлеров во время чтения своих реплик.

Тем не менее, актер решил с размахом завершить свою карьеру. Поэтому в этом году у него запланировано аж 10 крупных проектов.

После чего Брюс Уиллис навсегда завершит свою актерскую карьеру.