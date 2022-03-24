Звезда «Сватов» призналась в невостребованности в кино

«Для кого-то я уже опытная артистка, а в моей жизни все по-другому, я все равно также волнуюсь, переживаю. Переживаю каждый раз, когда меня куда-то не берут. Недавно ходила на несколько кинопроб, и утвердили других артисток. И в эти моменты я реагирую также, как и 20 лет назад, болезненно. В эти моменты я не ощущаю, что я опытная артистка. И к этому нельзя привыкнуть, ты никогда не бываешь готов к ударам. По крайней мере, у меня — так», — рассказала Железняк.