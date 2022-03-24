Звезда «Сватов» призналась в невостребованности в кино

Звезда сериала "Сваты", актриса Олеся Железняк, призналась, что она более востребована в театре, чем в кинематографе. По ее мнению, проблема в ее типаже, который подходит далеко не для каждой роли:
«Я надеюсь сниматься в кино чаще, но, если честно, в театре я больше востребована. В кино это вопрос типажа и многих других факторов. И я понимаю, что подхожу не на все роли. Я из-за этого переживаю все время — пробы даются мне не так легко», — поделилась она в беседе с KP.RU.
При этом артистка после 20 лет актерского стажа получила звание заслуженной артистки РФ. Хотя это не помогает ей избавиться от волнения во время кинопроб:
«Для кого-то я уже опытная артистка, а в моей жизни все по-другому, я все равно также волнуюсь, переживаю. Переживаю каждый раз, когда меня куда-то не берут. Недавно ходила на несколько кинопроб, и утвердили других артисток. И в эти моменты я реагирую также, как и 20 лет назад, болезненно. В эти моменты я не ощущаю, что я опытная артистка. И к этому нельзя привыкнуть, ты никогда не бываешь готов к ударам. По крайней мере, у меня — так», — рассказала Железняк.
47-летняя актриса недавно получила роль в сериале «Орлинская», но, по ее словам, роль и вся история были написаны специально для нее. Такое у нее впервые, и поэтому еще более ценно.
Ранее мы писали о том, что Гоша Куценко рассказал о своем многомиллионном долге.