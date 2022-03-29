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2 часа назад

Уилл Смит публично извинился перед ведущим «Оскара»

Мира Маркина

Стало известно, что Уилл принес извинения ведущему церемонии «Оскар», комику Крису Року, опубликовав соответствующее сообщение на личной страничке в соцсетях.

«Я хочу публично перед тобой извиниться, Крис, я вышел из себя и был не прав. Мне очень стыдно, и мои действия не были присущи человеку, которым я бы хотел быть», — написал Смит.

Крис Рок отпустил шутку о жене Смита — Джаде Пинкетт-Смит – спросив, когда выйдет фильм «Солдат Джейн-2» (в котором главная героиня Деми Мур состригает волосы). В прошлом году супруге Смита пришлось побриться налысо из-за прогрессирующей алопеции. Уилл Смит ударил комика по лицу.

Смит извинился не только перед Роком, но и перед Американской академией киноискусств, заявив, что своим поступком хотел защитить любимую. Комик не стал обращаться в полицию. В американской киноакадемии оказались менее снисходительны и начали расследование в связи с поступком актера.

Ранее мы рассказывали о том, что происходит в жизни лауреата премии «Оскар» Уилла Смита.

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