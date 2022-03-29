Светлана Иванова рассказала о страхе перед Гай Германикой

В новом сериале Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» главную роль сыграла Светлана Иванова. Актриса поделилась, как сложно ей было решиться на работу с этим режиссером.
Светлану Иванову приглашали на пробы в проект Гай Германики («Краткий курс счастливой жизни») еще в начале 2010-х. Актриса отказалась, услышав от знакомых коллег-артистов рассказы о несносном характере режиссера.
«Я слышала, как она над актрисами издевается, что кто-то встает и уходит прямо с проб, кто-то просто остается в ужасе. И я очень испугалась — и не пошла. Ну зачем я в здравом уме и твердой памяти пойду туда, где мне будет плохо?» — рассказала актриса.
Посмотрев сериал, от которого Иванова ранее отказалась, актриса поняла, что совершила ошибку. Светлана дала себе обещание: если ее позовут в другой проект Германики, то она согласится. И в 2021 году актрису пригласили сняться в сериале «Обоюдное согласие».
«Помня о том, что дала себе слово пойти к Лере на пробы, — пришла и честно ей сказала, что, наверное, эта история должна случиться не со мной. На что мне Лера сказала: «Не переживай, все будет круто», — вспоминает Иванова.
С режиссером Светлана познакомилась ближе во время съемок танцевального шоу, где Гай Германика показалась ей милым, добрым и приятным человеком.
«Там я видела Леру не в ее обычной среде, а в совершенно другой, в которой она была не той Лерой, которую все привыкли видеть, и которая мне очень понравилась», — отметила Иванова.
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