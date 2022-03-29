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1 час назад

Светлана Иванова рассказала, почему боялась Валерию Гай Германику

Мира Маркина

В новом сериале Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» главную роль сыграла Светлана Иванова. Актриса поделилась, как сложно ей было решиться на работу с этим режиссером.

Светлана Иванова рассказала о страхе перед Гай Германикой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Светлану Иванову приглашали на пробы в проект Гай Германики («Краткий курс счастливой жизни») еще в начале 2010-х. Актриса отказалась, услышав от знакомых коллег-артистов рассказы о несносном характере режиссера.

«Я слышала, как она над актрисами издевается, что кто-то встает и уходит прямо с проб, кто-то просто остается в ужасе. И я очень испугалась — и не пошла. Ну зачем я в здравом уме и твердой памяти пойду туда, где мне будет плохо?» — рассказала актриса.

Посмотрев сериал, от которого Иванова ранее отказалась, актриса поняла, что совершила ошибку. Светлана дала себе обещание: если ее позовут в другой проект Германики, то она согласится. И в 2021 году актрису пригласили сняться в сериале «Обоюдное согласие».

«Помня о том, что дала себе слово пойти к Лере на пробы, — пришла и честно ей сказала, что, наверное, эта история должна случиться не со мной. На что мне Лера сказала: «Не переживай, все будет круто», — вспоминает Иванова.

С режиссером Светлана познакомилась ближе во время съемок танцевального шоу, где Гай Германика показалась ей милым, добрым и приятным человеком.

«Там я видела Леру не в ее обычной среде, а в совершенно другой, в которой она была не той Лерой, которую все привыкли видеть, и которая мне очень понравилась», — отметила Иванова.

Ранее мы рассказывали о том, почему Ирина Муравьева отказалась от съемок в фильме Меньшова.

Актеры,Ирина Муравьева,Светлана Иванова,
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