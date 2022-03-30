Брюс Уиллис завершит актерскую карьеру раньше срока

Семья Брюса Уиллиса сообщила, что актер завершит карьеру раньше срока из-за диагностированного расстройства речи. Родные актера опубликовали соответствующее обращение к поклонникам Уиллиса в социальных сетях.

Это нелегкое решение звезда "Крепкого орешка" принял сам. Диагностированная у Брюса Уиллиса афазия — расстройство речи, которое обычно развивается после перенесенных травм головного мозга — серьезно помешала его творческим планам.