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1 час назад

Брюс Уиллис завершит актерскую карьеру раньше срока

Мира Маркина

Семья Брюса Уиллиса сообщила, что актер завершит карьеру раньше срока из-за диагностированного расстройства речи. Родные актера опубликовали соответствующее обращение к поклонникам Уиллиса в социальных сетях.

Брюс Уиллис завершит актерскую карьеру раньше срока
Фото: flickr.comflickr.com

Это нелегкое решение звезда "Крепкого орешка" принял сам. Диагностированная у Брюса Уиллиса афазия — расстройство речи, которое обычно развивается после перенесенных травм головного мозга — серьезно помешала его творческим планам.

Ранее мы рассказывали о том, что у Брюса Уиллиса была диагностирована деменция.

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