Уилл Смит покидает Киноакадемию после скандала на "Оскаре"

После инцидента на церемонии вручения премии “Оскар” актер решил добровольно выйти из состава американской Академии кинематографических искусств, сообщает издание Variety.

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Мой поступок на 94-й церемонии вручения наград киноакадемии был шокирующим, болезненным и непростительным,

— сказал Смит.

Напомним, что во время проведения “Оскара” актер поднялся на сцену и ударил ведущего церемонии Криса Рока по лицу за неудачную шутку про супругу Смита Джаду Пинкетт-Смит.

Я предал доверие Академии. Я лишил других номинантов и победителей возможности праздновать и получать поздравления за их выдающуюся работу. У меня разбито сердце,

— признался актер и добавил:

Я выхожу из состава Академии кинематографических искусств и наук и готов понести любое наказание, которое совет управляющих сочтет уместным.

Напомним, что ранее киноакадемия уже начала разбирательство в отношении Уилла Смита из-за его поступка на “Оскаре”. Как сообщает телекомпания CNN, заседание совета Академии по этому вопросы назначено на 18 апреля.