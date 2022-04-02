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2 часа назад

Уилл Смит покидает Киноакадемию после скандала на "Оскаре"

Мария Кимакович

После инцидента на церемонии вручения премии “Оскар” актер решил добровольно выйти из состава американской Академии кинематографических искусств, сообщает издание Variety.

Уилл Смит покидает Киноакадемию после скандала на "Оскаре"
Фото: legion-medialegion-media

Мой поступок на 94-й церемонии вручения наград киноакадемии был шокирующим, болезненным и непростительным,

— сказал Смит.

Напомним, что во время проведения “Оскара” актер поднялся на сцену и ударил ведущего церемонии Криса Рока по лицу за неудачную шутку про супругу Смита Джаду Пинкетт-Смит.

Я предал доверие Академии. Я лишил других номинантов и победителей возможности праздновать и получать поздравления за их выдающуюся работу. У меня разбито сердце,

— признался актер и добавил:

Я выхожу из состава Академии кинематографических искусств и наук и готов понести любое наказание, которое совет управляющих сочтет уместным.

Напомним, что ранее киноакадемия уже начала разбирательство в отношении Уилла Смита из-за его поступка на “Оскаре”. Как сообщает телекомпания CNN, заседание совета Академии по этому вопросы назначено на 18 апреля.

Ранее мы рассказывали, что Крис Рок думает об инциденте на церемонии вручения премии "Оскар".

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