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10 часов назад

Эзру Миллера в роли Флэша потребовали заменить на другого актера

Даша Краснова

7 апреля стало известно, что из-за поступка Эзры Миллера Warner Bros. остановила работу над фильмами, в которых снимался актер. Поклонники поддержали такое решение кинокомпании.

Напомним, что в Twitter были опубликован ролик, на котором Эзра набросился на поклонницу. Он схватил приблизившуюся к нему девушку за горло и повалил на пол. Свидетелям инцидента пишлось вызвать полицию.

Более того, зрители не одобряют Миллера в роли Флэша. Акера просят заменить Грантом Гастином, Россом Линчем или Эндрю Гарфилдом. Аудитория отреагировала на такого Флэша положительно.

социальные сети

"Просто сделайте рекаст. Он все равно никогда не был хорошим Флэшем. У вас есть так много других хороших вариантов. Сольный фильм про Флэша должен выйти летом 2023 года. Возможно, после этого с Миллером не будут сотрудничать вообще".

До этого мы рассказывали про фильмы о людях с суперспособностями.

Актеры,Видео,Грант Гастин,
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