Эзру Миллера в роли Флэша потребовали заменить на другого актера

"Просто сделайте рекаст. Он все равно никогда не был хорошим Флэшем. У вас есть так много других хороших вариантов. Сольный фильм про Флэша должен выйти летом 2023 года. Возможно, после этого с Миллером не будут сотрудничать вообще".