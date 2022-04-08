Эзру Миллера в роли Флэша потребовали заменить на другого актера

7 апреля стало известно, что из-за поступка Эзры Миллера Warner Bros. остановила работу над фильмами, в которых снимался актер. Поклонники поддержали такое решение кинокомпании.
Напомним, что в Twitter были опубликован ролик, на котором Эзра набросился на поклонницу. Он схватил приблизившуюся к нему девушку за горло и повалил на пол. Свидетелям инцидента пишлось вызвать полицию.
Более того, зрители не одобряют Миллера в роли Флэша. Акера просят заменить Грантом Гастином, Россом Линчем или Эндрю Гарфилдом. Аудитория отреагировала на такого Флэша положительно.
"Просто сделайте рекаст. Он все равно никогда не был хорошим Флэшем. У вас есть так много других хороших вариантов. Сольный фильм про Флэша должен выйти летом 2023 года. Возможно, после этого с Миллером не будут сотрудничать вообще".
До этого мы рассказывали про фильмы о людях с суперспособностями.