Райкина уволили с поста худрука Театральной школы

Константина Райкина сняли с поста художественного руководителя "Высшей школы сценических искусств", сообщает журнал Театр.
Бессменного руководителя "Театральной школы Константина Райкина" (именно так называлось заведение ранее) уволили приказом ректора Анатолия Полянкина. Это событие вызвало множество недовольств со стороны студентов и преподавателей Школы. В студенческом совете учебного заведения составили письмо-заявление для прессы, в котором обратились и к Рособрнадзору:
«С сегодняшнего дня наша школа приказом ректора Анатолия Полянкина остаётся без художественного руководителя, которым бессменно, с момента основания Школы, являлся Константин Райкин. Мы считаем это решение неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов. Мы призываем Рособрнадзор обратить внимание на эту ситуацию и не допустить разрушения уникального образовательного учреждения».
Так же ученики и выпускники Райкина добавили личные обращения к заявлению, где признались, что многие поступают в Театральную школу именно для того, чтобы обучаться у Константина Аркадьевича, а также добавили, что без него это заведение станет просто зданием "из металла и стекла".
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