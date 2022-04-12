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1 час назад

Райкина уволили с поста художественного руководителя Театральной школы

Мира Маркина

Константина Райкина сняли с поста художественного руководителя "Высшей школы сценических искусств", сообщает журнал Театр.

Райкина уволили с поста худрука Театральной школы
Фото: риа новостириа новости

Бессменного руководителя "Театральной школы Константина Райкина" (именно так называлось заведение ранее) уволили приказом ректора Анатолия Полянкина. Это событие вызвало множество недовольств со стороны студентов и преподавателей Школы. В студенческом совете учебного заведения составили письмо-заявление для прессы, в котором обратились и к Рособрнадзору:

«С сегодняшнего дня наша школа приказом ректора Анатолия Полянкина остаётся без художественного руководителя, которым бессменно, с момента основания Школы, являлся Константин Райкин. Мы считаем это решение неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов. Мы призываем Рособрнадзор обратить внимание на эту ситуацию и не допустить разрушения уникального образовательного учреждения».

Так же ученики и выпускники Райкина добавили личные обращения к заявлению, где признались, что многие поступают в Театральную школу именно для того, чтобы обучаться у Константина Аркадьевича, а также добавили, что без него это заведение станет просто зданием "из металла и стекла".

Ранее мы писали о том, что Дэниел Рэдклифф собирается завершить актерскую карьеру.

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