Райкина уволили с поста худрука Театральной школы

Бессменного руководителя "Театральной школы Константина Райкина" (именно так называлось заведение ранее) уволили приказом ректора Анатолия Полянкина . Это событие вызвало множество недовольств со стороны студентов и преподавателей Школы. В студенческом совете учебного заведения составили письмо-заявление для прессы, в котором обратились и к Рособрнадзору :

«С сегодняшнего дня наша школа приказом ректора Анатолия Полянкина остаётся без художественного руководителя, которым бессменно, с момента основания Школы, являлся Константин Райкин. Мы считаем это решение неприемлемым и идущим вразрез с интересами студентов. Мы призываем Рособрнадзор обратить внимание на эту ситуацию и не допустить разрушения уникального образовательного учреждения».

Так же ученики и выпускники Райкина добавили личные обращения к заявлению, где признались, что многие поступают в Театральную школу именно для того, чтобы обучаться у Константина Аркадьевича, а также добавили, что без него это заведение станет просто зданием "из металла и стекла".