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3 часа назад

Мадс Миккельсен намерен сыграть в четвертых «Фантастических тварях»

Кристина Уколова

Актер присоединился к третьему фильму франшизы «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», чтобы заменить Джонни Деппа в роли Геллерта Грин-де-Вальда, главного антагониста серии. Миккельсен выразил надежду, что сыграет своего персонажа еще в нескольких приквелах «Гарри Поттера». Он подчеркнул, что не хочет копировать манеру игры Деппа и ищет собственный подход к герою.

Миккельсен намерен сыграть в четвертых «Фантастических тварях»
Фото: Кадр из фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»Кадр из фильма «Фантастические твари: Тайны Дамблдора»

В интервью The Hollywood Reporter актер предположил такую мотивацию действий персонажа:

«Моя причина заключается в том, что что-то случилось со всей его семьей, когда он был ребенком, что объясняет ненависть, которую он вынашивает в себе. Это фантастическая, детализированная, сложная вселенная, созданная (Джоан Роулинг), и я хотел бы услышать ее мысли по этому поводу».

Напомним, что в первом фильме франшизы Грин-де-Вальда играл Колин Фаррелл, чей персонаж, Персиваль Грейвс, оказался маскировкой для злодея.

Сомнения Мадса Миккельсена вполне обоснованы. Первоначально студия Warner Bros планировала выпустить пять фильмов в рамках франшизы, но падающие кассовые сборы и общая критика проекта могут изменить прежние расчеты.

Между тем Сальма Хайек сыграет в третьей части «Супер Майка».

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