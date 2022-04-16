Миккельсен намерен сыграть в четвертых «Фантастических тварях»

Актер присоединился к третьему фильму франшизы «Фантастические твари: Тайны Дамблдора», чтобы заменить Джонни Деппа в роли Геллерта Грин-де-Вальда, главного антагониста серии. Миккельсен выразил надежду, что сыграет своего персонажа еще в нескольких приквелах «Гарри Поттера». Он подчеркнул, что не хочет копировать манеру игры Деппа и ищет собственный подход к герою.
В интервью The Hollywood Reporter актер предположил такую мотивацию действий персонажа:
«Моя причина заключается в том, что что-то случилось со всей его семьей, когда он был ребенком, что объясняет ненависть, которую он вынашивает в себе. Это фантастическая, детализированная, сложная вселенная, созданная (Джоан Роулинг), и я хотел бы услышать ее мысли по этому поводу».
Напомним, что в первом фильме франшизы Грин-де-Вальда играл Колин Фаррелл, чей персонаж, Персиваль Грейвс, оказался маскировкой для злодея.
Сомнения Мадса Миккельсена вполне обоснованы. Первоначально студия Warner Bros планировала выпустить пять фильмов в рамках франшизы, но падающие кассовые сборы и общая критика проекта могут изменить прежние расчеты.