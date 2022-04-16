Миккельсен намерен сыграть в четвертых «Фантастических тварях»

«Моя причина заключается в том, что что-то случилось со всей его семьей, когда он был ребенком, что объясняет ненависть, которую он вынашивает в себе. Это фантастическая, детализированная, сложная вселенная, созданная (Джоан Роулинг), и я хотел бы услышать ее мысли по этому поводу».