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3 часа назад

Депп предоставил доказательства насилия со стороны Херд

Мира Маркина

Актер Джонни Депп предоставил доказательства насилия со стороны его бывшей супруги Эмбер Херд. Об этом пишет Sky News.

Охранник Деппа Шон Бетт показал фотографии с избитым актером во время суда. На снимках Джонни Депп запечатлен с царапинами и ранами. По словам охранника знаменитости, это он настоял на том, чтобы сделать снимки на случай, если Эмбер Херд захочет выдвинуть обвинения против актера.

Однако Шон Бетт заявил, что он не был свидетелем насилия в сторону Джонни Деппа, но видел травмы голливудской звезды.

Джонни Депп и Эмбер Херд поженились в 2015 году, но через год расстались. Бывшая жена актера обвинила в его насилии, после чего он подал на нее в суд. Судебные разбирательства идут до сих пор.

Ранее Джулия Робертс назвала причину отказа от съемок в ромкомах.

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