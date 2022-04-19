Депп предоставил доказательства насилия со стороны Херд

Актер Джонни Депп предоставил доказательства насилия со стороны его бывшей супруги Эмбер Херд. Об этом пишет Sky News.

Охранник Деппа Шон Бетт показал фотографии с избитым актером во время суда. На снимках Джонни Депп запечатлен с царапинами и ранами. По словам охранника знаменитости, это он настоял на том, чтобы сделать снимки на случай, если Эмбер Херд захочет выдвинуть обвинения против актера.

Однако Шон Бетт заявил, что он не был свидетелем насилия в сторону Джонни Деппа, но видел травмы голливудской звезды.