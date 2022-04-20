Роберт Паттинсон рассказал о любви к фильму «Брат»

«Да, "Брат" мне действительно очень понравился. На этот раз я много думал о Майкле Корлеоне из "Крестного отца". Считается, что Брюс Уэйн — на 100 процентов хороший и правильный человек. Он словно Кеннеди. На самом деле, Брюс ощущает на себе груз ответственности, но при этом тесно связан с криминальным миром», — рассказал Паттинсон.