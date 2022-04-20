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1 час назад

Роберт Паттинсон рассказал о любви к фильму «Брат»

Мира Маркина

Британский актер Роберт Паттинсон, известный по картинам «Сумерки», «Бэтмен» и «Довод», поделился в интервью с «Кинопоиском» мыслями о любимом кино. Актер заявил, что ему очень понравился фильм Алексея Балабанова «Брат».

Артист отметил, что вдохновлялся криминальным боевиком Балабанова во время работы над ролью преступника в ленте братьев Сэфди «Хорошее время». Также Паттинсон добавил, что при подготовке к роли Бэтмена ориентировался на Майкла Корлеоне из трилогии «Крестный отец».

«Да, "Брат" мне действительно очень понравился. На этот раз я много думал о Майкле Корлеоне из "Крестного отца". Считается, что Брюс Уэйн — на 100 процентов хороший и правильный человек. Он словно Кеннеди. На самом деле, Брюс ощущает на себе груз ответственности, но при этом тесно связан с криминальным миром», — рассказал Паттинсон.

Картина Мэтта Ривза «Бэтмен» собрала более 460 миллионов долларов в мировом прокате. В США лента заняла второе место по сборам за время пандемии, уступив другой супергеройской картине — «Человек-паук: Нет пути домой», которая заработала 800 миллионов долларов.

Ранее стало известно, что американец, посмотревший «Человека-паука» 292 раза, установил рекорд.

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