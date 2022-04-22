Вдова Караченцова раскрыла правду о своей зарплате

"Он говорит, что я 30 лет не играла в театре, но это полная ерунда: видимо, хочет меня испытать. Я надеюсь, что все наладится. Я не считаю себя бездарной. Меня и Коля считал талантливой, и масса других артистов. Просто я давно не снималась, не играла, потому что нужна была дома. Надо было создать Коле обстановку покоя и отдыха, уделить внимание сыну, престарелым родителям. Кто-то должен был нести за это ответственность, и этим человеком была я".