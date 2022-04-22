Вдова Караченцова раскрыла правду о своей зарплате

Конфликт директора "Ленкома" Марка Варшавера с актрисов театра Людмилой Поргиной тянется не первый год. Артистка обвиняет руководителя в отсутствии ролей. А начальство упрекает женщину в отсутствии на работе. Об этом сообщает kp.ru.
Варшавер даже написал заявление в прокуратуру и потребовал разобраться с актрисой за клевету, но дело не завели.
"Сегодня я продолжаю играть в массовке. Заслуженная артистка, артистка высшей категорий, жена Народного артиста. И зарплату получаю как артист массовки, который работает на низком уровне — 40 тысяч рублей. Люди приходят ко мне с цветами, стоят у служебного входа, а я не выйду на поклон. Я не то, что на поклон не выйду, вы меня даже на сцене не увидите. Но ничего, я это перенесу. Я еще сыграю, подождите", - заявила Поргина.
Женщина 13 лет не играла в театре из-за тяжелой болезни мужа. По ее подсчетам, в больницах с любимым супругом она провела около пяти лет.
"Он говорит, что я 30 лет не играла в театре, но это полная ерунда: видимо, хочет меня испытать. Я надеюсь, что все наладится. Я не считаю себя бездарной. Меня и Коля считал талантливой, и масса других артистов. Просто я давно не снималась, не играла, потому что нужна была дома. Надо было создать Коле обстановку покоя и отдыха, уделить внимание сыну, престарелым родителям. Кто-то должен был нести за это ответственность, и этим человеком была я".
Однако Марк Варшавер не торопится выводить актрису из тени. По его словам, роли в массовке — это "закономерность, обусловленная возрастом и отсутствием подходящих персонажей в спектаклях.
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