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47 минут назад

Лиам Нисон может вернуться к роли Квай-Гона в "Звездных войнах"

Актер Лиам Нисон готов вернуться к роли Квай-Гона в фильме "Звездные войны" при условии, что это будет полнометражная картина. Слова артиста приводит ComicBook.

Лиам Нисон может вернуться к роли Квай-Гона в "Звездных войнах"
Фото: Кадр из фильма "Звездные войны"Кадр из фильма "Звездные войны"

"Если бы это был фильм, то снялся бы. Дело в том, что я немного сноб. И когда дело доходит до телевидения, я все же предпочитаю большие экраны",

— поделился Нисон.

Актер также вспомнил о времени, которое он провел на съемках проекта:

"Квай-Гон, не могу поверь, что прошло 24 года с тех пор, как мы сняли "Звездные войны: Скрытая угроза". Куда ушло время? Это был потрясающий опыт".

Ранее стало известно, что съемки нового фильма с Уиллом Смитом отменили.

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