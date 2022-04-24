Лиам Нисон может вернуться к роли Квай-Гона в "Звездных войнах"

Актер Лиам Нисон готов вернуться к роли Квай-Гона в фильме "Звездные войны" при условии, что это будет полнометражная картина. Слова артиста приводит ComicBook.
"Если бы это был фильм, то снялся бы. Дело в том, что я немного сноб. И когда дело доходит до телевидения, я все же предпочитаю большие экраны",
— поделился Нисон.
Актер также вспомнил о времени, которое он провел на съемках проекта:
"Квай-Гон, не могу поверь, что прошло 24 года с тех пор, как мы сняли "Звездные войны: Скрытая угроза". Куда ушло время? Это был потрясающий опыт".
Ранее стало известно, что съемки нового фильма с Уиллом Смитом отменили.