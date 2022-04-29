Отец Галкина высказался об "оживлении" сына в "Диверсанте"

Заслуженный артист России, режиссер Борис Галкин прокомментировал продолжение сериала "Диверсант", в котором будет "оживлен" его сын, умерший в 2010 году, с помощью технологии deepfake. Подробностями он поделился в разговоре с News.ru.
"Это неожиданно и интересно, что появились новые технологии с точки зрения технической и самой идеи. С точки зрения человеческой это меня смущает, потому что, если бы Вадик был жив, было бы по-другому. Мне будет тяжело это смотреть, но против самой идеи и самого воплощения ничего против не имею. Другой вопрос, что эта компьютерная графика все равно хуже, чем Владислав Галкин. Печально, что может дойти до того, что не будут нужны живые артисты. Взял, запрограммировал машину, и они сыграли тебе все что хочешь. Это выгодно продюсерам, гонорар некому платить",
— признался Галкин.
Ранее стало известно, что умерший Галкин появится в "Диверсанте" благодаря современным технологиям.