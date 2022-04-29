Отец Галкина высказался об "оживлении" сына в "Диверсанте"

"Это неожиданно и интересно, что появились новые технологии с точки зрения технической и самой идеи. С точки зрения человеческой это меня смущает, потому что, если бы Вадик был жив, было бы по-другому. Мне будет тяжело это смотреть, но против самой идеи и самого воплощения ничего против не имею. Другой вопрос, что эта компьютерная графика все равно хуже, чем Владислав Галкин. Печально, что может дойти до того, что не будут нужны живые артисты. Взял, запрограммировал машину, и они сыграли тебе все что хочешь. Это выгодно продюсерам, гонорар некому платить",