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2 часа назад

Дженнифер Грей вернется к роли Бэби в "Грязных танцах"

Мария Иглина

На фестивале CinemaCon анонсировали выход сиквела "Грязных танцев". Известно, что Дженнифер Грей вернется к своей культовой роли Фрэнсис "Бэби" Хаусман. Об этом сообщает ComicBook.

Дженнифер Грей вернется к роли Бэби в "Грязных танцах"
Фото: Кадр из фильма "Грязные танцы"Кадр из фильма "Грязные танцы"

Также отмечается, что Грей выступит и как исполнительный продюсер. Официальных подробностей о сроках производства и сюжете пока нет.

Напомним, что фильм "Грязные танцы" был выпущен в 1987 году. Одну из главных ролей исполнил Патрик Суэйзи. Актер скончался в 2009 году. Несколько попыток возродить картину как мультимедийную франшизу уже были предприняты в 1988, 2004, 2015 и 2017 годах.

Ранее стало известно, что у "Голодных игр" появится приквел.

Актеры,Грязные танцы,Голодные игры,Дженнифер Грей,Патрик Суэйзи,
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