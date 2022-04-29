Дженнифер Грей вернется к роли Бэби в "Грязных танцах"

На фестивале CinemaCon анонсировали выход сиквела "Грязных танцев". Известно, что Дженнифер Грей вернется к своей культовой роли Фрэнсис "Бэби" Хаусман. Об этом сообщает ComicBook.

Фото: Кадр из фильма "Грязные танцы" Кадр из фильма "Грязные танцы"

Также отмечается, что Грей выступит и как исполнительный продюсер. Официальных подробностей о сроках производства и сюжете пока нет.

Напомним, что фильм "Грязные танцы" был выпущен в 1987 году. Одну из главных ролей исполнил Патрик Суэйзи. Актер скончался в 2009 году. Несколько попыток возродить картину как мультимедийную франшизу уже были предприняты в 1988, 2004, 2015 и 2017 годах.