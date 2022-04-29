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1 час назад

У «Голодных игр» появится приквел

Мира Маркина

Фильм «Баллада о певчих птицах и змеях» расскажет о событиях до «Голодных игр» (основной франшизы). Главным героем сиквела станет Кориолан Сноу, президент Панема, сообщает Variety.

У «Голодных игр» появится приквел
Фото: Кадр из фильма "Голодные игры!Кадр из фильма "Голодные игры!

Повествование будет сосредоточено на молодости Кориолана. Кто сыграет эксцентричного и властного персонажа пока неизвестно, каст фильма не определен. На мероприятии CinemaCon студия Lionsgate представила тизер приквела, но без кадров со съемок.

Студия объявила, что «Баллада о певчих птицах и змеях» выйдет в мировой прокат 17 ноября 2023 года.

Ранее мы писали о том, когда выйдет приквел к «Игре престолов».

Фильмы,Голодные игры,Игра престолов,
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