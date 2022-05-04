Безруков признался, чем ему был симпатичен Саша Белый

В одной из своих социальных сетей известный актер Сергей Безруков решил поразмыслить о характерах своих героев.
"Я никогда не играл негодяев. И, честно говоря, не буду - мне это неинтересно. Мне нравится играть сложного человека" - поделился актер.
Безруков пишет, что ему всегда гораздо интереснее было и в жизни наблюдать за "сложными", неоднозначными людьми. Ведь, как подчеркивает сам артист, не бывает человека идеального - в каждом есть и положительные, и отрицательные стороны. Так, он приводит в пример своего героя из сериала "Бригада" Сашу Белого.
"Да, он был главой ОПГ, бандитом, крестным отцом, если хотите. Но для меня он всегда оставался старшим сержантом погранвойск Беловым. Со своими ценностями, порядочностью, честностью по отношению к друзьям, семье, людям. У него были положительные качества, которые были в нем заложены, и они проявлялись" - объясняет Безруков.
Ранее мы писали о том, как Сергей Безруков прокомментировал инцидент с Уиллом Смитом на Оскаре.