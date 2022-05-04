Безруков признался, чем ему был симпатичен Саша Белый

"Я никогда не играл негодяев. И, честно говоря, не буду - мне это неинтересно. Мне нравится играть сложного человека" - поделился актер.

Безруков пишет, что ему всегда гораздо интереснее было и в жизни наблюдать за "сложными", неоднозначными людьми. Ведь, как подчеркивает сам артист, не бывает человека идеального - в каждом есть и положительные, и отрицательные стороны. Так, он приводит в пример своего героя из сериала "Бригада" Сашу Белого.