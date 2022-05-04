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29 минут назад

Стали известны причины аварии со звездой "Сверхъествественного"

Мира Маркина

Появились новые подробности об аварии, случившейся с участием актера сериала "Сверхъестественное" Джареда Падалеки, об этом рассказывает издание Fox News Digital.

Стали известны причины аварии с Джаредом Падалеки
Фото: кадр из сериала "сверхъестественное"кадр из сериала "сверхъестественное"

Пишут, что помимо актера в машине находилось еще несколько пассажиров, а за рулем был двоюродный брат Джареда. Именно он не смог справиться с управлением автомобиля Tesla, так как ехал на большой скорости. Из-за превышения, брат звезды не смог войти в поворот и машина вылетела за бетонные ограждения, угодив после этого в столб.

Департамент транспорта Техаса подтвердил версию, что машина неверно вошла в поворот, что и послужило причиной аварии.

Сам актер сейчас восстанавливается после получения серьезных травм.

Ранее мы писали, что Джонни Депп потерял сценарий ценой 22,5 млн долларов.

Актеры,Сверхъестественное,Джонни Депп,
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