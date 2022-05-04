Киану Ривз научился опасным трюкам ради "Джона Уика 4"

Актер Киану Ривз обучился новым трюкам и ведению боя для съемок в четвертой части фильма "Джон Уик" . Об этом рассказал режиссер Чад Стахелски изданию Collider.

"У Киану появились новые навыки, и это хорошо. Нам посчастливилось собрать несколько очень интересных каскадерских команд со всего мира",

Он также похвалил актера за его мастерство и умение обучаться новому. Известно, что к созданию четвертой части блокбастера приложили руку каскадеры из Японии, Франции и Болгарии. Именно они и поделились своим опытом с Киану.