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1 час назад

Киану Ривз научился опасным трюкам ради "Джона Уика 4"

Мария Иглина

Актер Киану Ривз обучился новым трюкам и ведению боя для съемок в четвертой части фильма "Джон Уик". Об этом рассказал режиссер Чад Стахелски изданию Collider.

Киану Ривз научился опасным трюкам ради "Джона Уика 4"
Фото: Кадр из фильма "Джон Уик"Кадр из фильма "Джон Уик"

"У Киану появились новые навыки, и это хорошо. Нам посчастливилось собрать несколько очень интересных каскадерских команд со всего мира",

— поделился режиссер.

Он также похвалил актера за его мастерство и умение обучаться новому. Известно, что к созданию четвертой части блокбастера приложили руку каскадеры из Японии, Франции и Болгарии. Именно они и поделились своим опытом с Киану.

Ранее стали известны причины аварии со звездой "Сверхъествественного".

Актеры,Джон Уик,Киану Ривз,
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