Что Рубцова и Кожевникова не поделили на съемках "Универа"

"Мы с Машей в самых дружеских отношениях. Она такой человек, который бросается на помощь. Даже во время "Универа" Маша занималась благотворительностью. Но был эпизод, когда мы немного конфликтовали: у нас была одна гримерка, и из-за этого возникали недоразумения".