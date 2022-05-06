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43 минуты назад

Что Рубцова и Кожевникова не поделили на съемках "Универа"

Мария Иглина

На протяжении нескольких сезонов сериала "Универ" актрисы Валентина Рубцова и Мария Кожевникова играли лучших подруг. В недавнем интервью Рубцовой напомнили ее слова о том, что на съемках между ними все было не так гладко. Актриса рассказала, из-за чего происходили недомолвки. Ее слова приводит "Комсомольская правда".

Что Рубцова и Кожевникова не поделили на съемках "Универа"
Фото: Кадр из сериала "Универ"Кадр из сериала "Универ"

Рубцова призналась, что действительно между ней и Кожевниковой могли быть разногласия и недопонимания, но чаще всего это происходило из-за бытовых моментов, когда, например, они не могли "поделить" гримерку.

Сейчас же у Рубцовой и Кожевниковой дружеские отношения. Актриса также отметила, что она и раньше считала Марию одним из самых отзывчивых людей:

"Мы с Машей в самых дружеских отношениях. Она такой человек, который бросается на помощь. Даже во время "Универа" Маша занималась благотворительностью. Но был эпизод, когда мы немного конфликтовали: у нас была одна гримерка, и из-за этого возникали недоразумения".

Ранее актриса рассказала, как ее "убрали" из сериала "И просто так".

Актеры,Валентина Рубцова,Мария Кожевникова,
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