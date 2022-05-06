Что Рубцова и Кожевникова не поделили на съемках "Универа"

На протяжении нескольких сезонов сериала "Универ" актрисы Валентина Рубцова и Мария Кожевникова играли лучших подруг. В недавнем интервью Рубцовой напомнили ее слова о том, что на съемках между ними все было не так гладко. Актриса рассказала, из-за чего происходили недомолвки. Ее слова приводит "Комсомольская правда".
Рубцова призналась, что действительно между ней и Кожевниковой могли быть разногласия и недопонимания, но чаще всего это происходило из-за бытовых моментов, когда, например, они не могли "поделить" гримерку.
Сейчас же у Рубцовой и Кожевниковой дружеские отношения. Актриса также отметила, что она и раньше считала Марию одним из самых отзывчивых людей:
"Мы с Машей в самых дружеских отношениях. Она такой человек, который бросается на помощь. Даже во время "Универа" Маша занималась благотворительностью. Но был эпизод, когда мы немного конфликтовали: у нас была одна гримерка, и из-за этого возникали недоразумения".