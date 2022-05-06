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3 часа назад

Джамшут из "Наша Russia" рассказал о жизни в приюте

Мария Иглина

Актер Валерий Магдьяш, известный по роли гастарбайтера Джамшута в сериале "Наша Russia", уже некоторое время живет в приюте. В беседе с kp.ru он откровенно рассказал о бедной жизни и тоске по семье.

Джамшут из "Наша Russia" рассказал о жизни в приюте
Фото: Кадр из сериала "Наша Russia"Кадр из сериала "Наша Russia"

В 2015 году Валерий поселился в реабилитационном центре под Пятигорском, чтобы справиться с алкогольной зависимостью и начать новую жизнь после полученной травмы во время ограбления. А сейчас актер живет в приюте в поселке Иноземцево под Железноводском.

"Делю жилье с еще 11 постояльцами центра. Ни о чем не жалею. Наверное, все сложилось именно так, как должно было быть. Что поделать, так распорядилась судьба и Бог. Спасибо тем, кто меня вытащил из этой ямы",

— поделился Магдьяш.

Он также рассказал, что выступает в пансионатах и санаториях Кавказских Минеральных Вод: в Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске.

Однако артист пожаловался, что с ним не общаются дочери. Магдьяш считает, что это произошло по его вине.

"Старшая дочь уже десять лет живет в Израиле. Мне очень жаль, что, когда она обращалась ко мне за помощью, я не мог ей помочь. Я тогда сам был в разрухе, не мог себя в кучу собрать. А младшая дочь Ксюша живет в Петербурге, но и с ней мы не виделись уже 12 лет",

— рассказал Валерий. Он также добавил, что не теряет надежды восстановить с ними общение.

Ранее стало известно, что Джамшута из шоу "Наша Russia" обнаружили в приюте для бездомных.

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