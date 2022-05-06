Джамшут из "Наша Russia" рассказал о жизни в приюте

"Старшая дочь уже десять лет живет в Израиле. Мне очень жаль, что, когда она обращалась ко мне за помощью, я не мог ей помочь. Я тогда сам был в разрухе, не мог себя в кучу собрать. А младшая дочь Ксюша живет в Петербурге, но и с ней мы не виделись уже 12 лет",