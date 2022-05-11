Ева Мендес намерена вернуться к съемкам в кино

«У меня довольно короткий список того, что я могу позволить себе на съемочной площадке. И я точно уверена, что не соглашусь на проекты, которые будут связаны с сексом или насилием. Надеюсь, что такие чистые и светлые проекты еще будут в моей жизни», — поделилась звезда.