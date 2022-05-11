Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+11° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
4 часа назад

Ева Мендес намерена вернуться к съемкам в кино

Мира Маркина

48-летняя звезда кино Ева Мендес стала гостьей шоу Вупи Голдберг и рассказала о желании продолжить актерскую карьеру после восьмилетнего перерыва. Выпуск доступен на YouTube.

Ева Мендес намерена вернуться к съемкам в кино
Фото: Кадр из видеоКадр из видео

В течение последних лет Ева Мендес занималась исключительно семьей и даже перестала посещать светские мероприятия. Вместе с Райаном Гослингом актриса воспитывает двух дочерей – Эсмеральду и Амаду. От новых кинопроектов Ева отказывалась.

Теперь актриса готова вернуться в кино, но на своих условиях.

«У меня довольно короткий список того, что я могу позволить себе на съемочной площадке. И я точно уверена, что не соглашусь на проекты, которые будут связаны с сексом или насилием. Надеюсь, что такие чистые и светлые проекты еще будут в моей жизни», — поделилась звезда.

Вупи Голдберг предположила, что собеседнице, вероятно, стоит попробовать свои силы в студии Disney. Ева Мендес согласилась с мнением ведущей.

Ранее мы писали о том, к какой роли Кирстен Данст не прочь вернуться в будущем.

Актеры,Вупи Голдберг,Ева Мендес,Райан Гослинг,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители