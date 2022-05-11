Ева Мендес намерена вернуться к съемкам в кино

48-летняя звезда кино Ева Мендес стала гостьей шоу Вупи Голдберг и рассказала о желании продолжить актерскую карьеру после восьмилетнего перерыва. Выпуск доступен на YouTube.
В течение последних лет Ева Мендес занималась исключительно семьей и даже перестала посещать светские мероприятия. Вместе с Райаном Гослингом актриса воспитывает двух дочерей – Эсмеральду и Амаду. От новых кинопроектов Ева отказывалась.
Теперь актриса готова вернуться в кино, но на своих условиях.
«У меня довольно короткий список того, что я могу позволить себе на съемочной площадке. И я точно уверена, что не соглашусь на проекты, которые будут связаны с сексом или насилием. Надеюсь, что такие чистые и светлые проекты еще будут в моей жизни», — поделилась звезда.
Вупи Голдберг предположила, что собеседнице, вероятно, стоит попробовать свои силы в студии Disney. Ева Мендес согласилась с мнением ведущей.
Ранее мы писали о том, к какой роли Кирстен Данст не прочь вернуться в будущем.