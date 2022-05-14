Кевин Спейси сыграет в фильме о монгольском хане Батые

Американский актер Кевин Спейси, известный по картине "Красота по-американски" и сериалу "Карточный домик" сыграет в исторической драме 1242 – Gateway To The West ("1242 — Ворота на Запад"). Это будет первый крупный проект актера за пять лет: в 2017 году Спейси оказался в центре скандала, связанного с сексуальными домогательствами.

Фото: Кадр из сериала "Карточный домик" Кадр из сериала "Карточный домик"

Картина расскажет про историю жизни хана Батыя, монгольского полководца и внука Чингисхана. Батый возглавил поход против половцев, Волжской Булгарии, русских княжеств, Польши, Венгрии и Далмации.

"Действие фильма происходит в XIII веке. Армия монголов под командованием Батыя вторгается в Восточную Европу, но там она неожиданно сталкивается с ожесточённым сопротивлением", — гласит описание.

Кого именно сыграет актер, пока неизвестно. Съемки начнутся в октябре 2022 года и пройдут в Венгрии и Монголии. По данным издания Deadline, проект возглавит венгерский режиссер Петер Шоош. Также в ролях — Эрик Робертс («Поезд-беглец»), Кристофер Ламберт («Подземка»), Теренс Стэмп («Коллекционер»), а также Джереми Ноймарк Джонс («Гранчестер») и Женевьев Флоренс («Авеню 5»).