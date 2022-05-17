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2 часа назад

Звезда «Майора Грома» сыграет главную роль в киносказке

В Санкт-Петербурге проходят съемки фильма Александра Войтинского «По щучьему велению». Сюжет картины написан по мотивам русских народных сказок. Стало известно, что роль Емели исполняет актер Никита Кологривый («Майор Гром: Чумной Доктор»).

Звезда «Майора Грома» сыграет главную роль в киносказке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сюжет фильма в основном повторяет знакомую россиянам сказку: поймав волшебную Щуку, Емеля загадывает три желания. Два из них он тратит на ерунду. Но третье Емеля решает приберечь для важного дела – женитьбы на царской дочери. Сможет ли юноша добиться своей цели и кто ему поможет на пути к ней, в обозримом будущем увидят кинозрители.

В главных ролях кроме Никиты Кологривого задействованы Мила Ершова, Алина Алексеева, Роман Мадянов, Юрий Колокольников и Федор Лавров.

Над визуальными эффектами картины работает Александр Горохов (сотрудник компании CGF), который трудился над обликом героев и спецэффектами для «Конька-Горбунка».

Дата выхода «По щучьему велению» пока не сообщается. Не терпится отправиться в кино уже сейчас? Ранее мы писали о новинках, которые стартуют в прокате 19 мая.

Актеры,Конек-Горбунок,По щучьему веленью,Александр Горохов,Федор Лавров,Алина Алексеева,Александр Войтинский,Роман Мадянов,Юрий Колокольников,
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