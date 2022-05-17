Звезда «Майора Грома» сыграет главную роль в киносказке

Сюжет фильма в основном повторяет знакомую россиянам сказку: поймав волшебную Щуку, Емеля загадывает три желания. Два из них он тратит на ерунду. Но третье Емеля решает приберечь для важного дела – женитьбы на царской дочери. Сможет ли юноша добиться своей цели и кто ему поможет на пути к ней, в обозримом будущем увидят кинозрители.