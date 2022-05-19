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1 час назад

Том Круз получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах

Мира Маркина

По сообщениям Экспресс К со ссылкой на The Hollywood Reporter, выход на красную дорожку Каннского фестиваля команды фильма "Топ Ган: Мэверик" и Тома Круза сопровождался громкими и долгими овациями. Актер стал обладателем награды важнейшего в киноиндустрии фестиваля в Каннах - почетной "Золотой пальмовой ветви".

Том Круз получил почетную "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах
Фото: Wikimedia CommonsWikimedia Commons

Премьера продолжения картины, с которой когда-то и стартовала громкая карьера Круза, уже состоялась в рамках Каннского фестиваля, а выход в мировой прокат запланирован на 25 мая 2022 года. Картина должна была выйти двумя годами ранее, однако из-за пандемии коронавируса производство останавливалось.

Стоит отметить, что почетная "Золотая пальмовая ветвь" вручается за выдающиеся заслуги в кинематографе и за всю историю фестиваля была вручена около 15 раз.

Ранее мы писали, что фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова вошел в программу Каннского фестиваля.

Актеры,Том Круз,Кирилл Серебренников,
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