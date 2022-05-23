Шукшина рассказала, как ее изнасиловал известный режиссер

Актриса Ольга Шукшина призналась, что в 23 года ее изнасиловал "известный, талантливый режиссер". Подробностями она поделилась в программе "Секрет на миллион".
"Этого человека нет в живых, начнем с этого. Он известный человек был и остается. Я думаю, когда он пришел ко мне в комнату и, так сказать, продолжите сами... Да что там домогался! Сделал и ушел",
— поделилась актриса.
Шукшина также добавила, что мужчина, совершивший насилие, был пьян. Она также отметила, что никогда не рассказывала о случившемся родителям, поскольку в их семье не было принято делиться переживаниями.