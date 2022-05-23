Старшенбаум вспомнила, как лишилась работы из-за косметолога

Актриса Анна Старшенбаум призналась, что некоторое время ее не утверждали на съемки из-за ошибки косметолога. Подробностями она поделилась в беседе с WomanHit.
"Один врач мне переколол носогубку, и это стало весомым аргументом не в пользу моей внешности. Поэтому некоторое время у меня были проблемы со съемками: не утверждали. Потому что у нас, к сожалению или счастью, все-таки внешность первостепенна в кино",
— рассказала актриса.
Она добавила, что некачественно выполненный "укол красоты" может повлиять на ее мимику и, как следствие, — на работу. Перед походом к косметологу Старшенбаум рекомендует обратиться к психологу, поскольку проблема может быть в самооценке:
"Я бы хотела отметить еще один важный момент: прежде чем пойти к косметологу и что-то себе подтянуть или перекроить, надо обязательно сходить к психологу и убедиться, что у тебя нет проблем с самооценкой и ты себя объективно оцениваешь".