Кевину Спейси выдвинули очередные обвинения в домогательствах

Не так давно стало известно, что звезда "Карточного домика" впервые после скандалов получил роль в кино, как вдруг появилась информация об очередных обвинениях в домогательствах, сообщает The Sun.

Фото: Кадр из сериала "Карточный домик" Кадр из сериала "Карточный домик"

Напомним, в 2017 году более 20 человек обвинили Кевина Спейси в сексуальном насилии и домогательствах. Проект "Карточный домик", в котором Спейси играл главную роль, переписал сценарий финального сезона сериала так, чтобы исключить актера из съемок. А суд обязал мужчину выплатить проекту $31 млн в качестве компенсации за переработку сценария.

Спустя пять лет актера снова взяли в кино, однако теперь стали известны новые подробности - полиция Лондона выдвинула официальные обвинения по еще пяти делам, каждое из которых так или иначе связано с сексуальными действиями. Эти преступления связаны с тремя мужчинами и все были совершены в период с 2005 по 2013 год.