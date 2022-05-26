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2 часа назад

Кевину Спейси выдвинули очередные обвинения в домогательствах

Мира Маркина

Не так давно стало известно, что звезда "Карточного домика" впервые после скандалов получил роль в кино, как вдруг появилась информация об очередных обвинениях в домогательствах, сообщает The Sun.

Кевину Спейси выдвинули очередные обвинения в домогательствах
Фото: Кадр из сериала "Карточный домик"Кадр из сериала "Карточный домик"

Напомним, в 2017 году более 20 человек обвинили Кевина Спейси в сексуальном насилии и домогательствах. Проект "Карточный домик", в котором Спейси играл главную роль, переписал сценарий финального сезона сериала так, чтобы исключить актера из съемок. А суд обязал мужчину выплатить проекту $31 млн в качестве компенсации за переработку сценария.

Спустя пять лет актера снова взяли в кино, однако теперь стали известны новые подробности - полиция Лондона выдвинула официальные обвинения по еще пяти делам, каждое из которых так или иначе связано с сексуальными действиями. Эти преступления связаны с тремя мужчинами и все были совершены в период с 2005 по 2013 год.

Ранее мы писали, что Кевин Спейси сыграет монгольского Хана Батыя.

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