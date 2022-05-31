Определена самая узнаваемая юная героиня советского кино

"Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" ко Дню защиты детей в рамках проекта "В гостях у сказки" выяснил, каких юных героев из советских картин для детей и юношества зрители помнят лучше всего. <…> Абсолютным победителем стала Алиса Селезнева в исполнении Наташи Гусевой из научно-фантастического фильма "Гостья из будущего". Причем 99% респондентов от 18 до 24 лет правильно назвали имя персонажа",