Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+20° в 
USD 63.10EUR 64.72
Войти в почту
4 часа назад

Определена самая узнаваемая юная героиня советского кино

Катерина Саломе

Наиболее узнаваемой героиней советского кино стала Алиса Селезнева из фильма "Гостья из будущего". Об этом свидетельствуют данные опроса, предоставленного ТАСС в пресс-службе медиахолдинга "Цифровое телевидение".

Определена самая узнаваемая юная героиня советского кино
Фото: Кадр из фильма "Гостья из будущего"Кадр из фильма "Гостья из будущего"

Было проведено исследование. Респонденты должны были назвать имя героя и фильм по его фотографии.

"Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" ко Дню защиты детей в рамках проекта "В гостях у сказки" выяснил, каких юных героев из советских картин для детей и юношества зрители помнят лучше всего. <…> Абсолютным победителем стала Алиса Селезнева в исполнении Наташи Гусевой из научно-фантастического фильма "Гостья из будущего". Причем 99% респондентов от 18 до 24 лет правильно назвали имя персонажа",

— рассказали в пресс-службе.

Отметим, что серебро в рейтинге досталось Сергею Сыроежкину из "Приключений Электроника", которого сыграли Владимир и Юрий Торсуевы. Завершил тройку лидеров Коля Герасимов в исполнении Алексея Фомкина из "Гостьи из будущего".

Ранее мы писали о том, стал известен победитель шоу "Звезды в Африке".

Актеры,Гостья из будущего,Приключения Электроника,Алексей Фомкин,Владимир Торсуев,Юрий Торсуев,Алиса Селезнева,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители