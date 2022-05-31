Определена самая узнаваемая юная героиня советского кино

Наиболее узнаваемой героиней советского кино стала Алиса Селезнева из фильма "Гостья из будущего". Об этом свидетельствуют данные опроса, предоставленного ТАСС в пресс-службе медиахолдинга "Цифровое телевидение".
Было проведено исследование. Респонденты должны были назвать имя героя и фильм по его фотографии.
"Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" ко Дню защиты детей в рамках проекта "В гостях у сказки" выяснил, каких юных героев из советских картин для детей и юношества зрители помнят лучше всего. <…> Абсолютным победителем стала Алиса Селезнева в исполнении Наташи Гусевой из научно-фантастического фильма "Гостья из будущего". Причем 99% респондентов от 18 до 24 лет правильно назвали имя персонажа",
— рассказали в пресс-службе.
Отметим, что серебро в рейтинге досталось Сергею Сыроежкину из "Приключений Электроника", которого сыграли Владимир и Юрий Торсуевы. Завершил тройку лидеров Коля Герасимов в исполнении Алексея Фомкина из "Гостьи из будущего".
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