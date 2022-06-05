«Хабенский — хороший артист, но быть хорошим худруком у него вряд ли получится. Руководитель театра обязан думать обо всем коллективе, ставить интересы коллектива выше своих, создавать спектакли, а Хабенский, судя по его действиям, прежде всего дает роли себе и своим друзьям»,