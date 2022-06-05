В октябре прошлого года актер Константин Хабенский получил должность художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова. Но далеко не все согласны с его назначением. Так, народный артист Всеволод Шиловский не считает коллегу хорошим худруком. Его слова приводит «Экспресс газете».
По мнению Шиловского, у Хабенского недостает управленческих навыков. При этом Всеволод не отрицает, что Константин обладает выдающимся актерским талантом.
«Хабенский — хороший артист, но быть хорошим худруком у него вряд ли получится. Руководитель театра обязан думать обо всем коллективе, ставить интересы коллектива выше своих, создавать спектакли, а Хабенский, судя по его действиям, прежде всего дает роли себе и своим друзьям»,
— заявил артист
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