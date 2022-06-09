Безруков раскрыл стоимость обучения на актера

"Я сейчас столкнулся с тем, что у меня 12 бюджетных мест, все остальное платное. Год обучения во ВГИКе стоит 500 тысяч рублей. Вы понимаете, что не каждый способен на это пойти, а мне жалко, потому что я вижу очень много талантливых ребят и девчонок, которые просто не в состоянии такие деньги выложить, если закончились бюджетные места".