Безруков раскрыл стоимость обучения на актера

Народный артист РФ и художественный руководитель Московского губернского театра Сергей Безруков рассказал, сколько стоит обучение на актера.
По словам артиста, бюджетных мест крайне мало, а стоимость учебы для многих неподъемная:
"Я сейчас столкнулся с тем, что у меня 12 бюджетных мест, все остальное платное. Год обучения во ВГИКе стоит 500 тысяч рублей. Вы понимаете, что не каждый способен на это пойти, а мне жалко, потому что я вижу очень много талантливых ребят и девчонок, которые просто не в состоянии такие деньги выложить, если закончились бюджетные места".
Актер также вспомнил, что, когда он был студентом, обучение во ВГИКе было бесплатным для всех.
При этом Безруков отметил, что, несмотря на высокие цены, выпускники из разных регионов России все равно стремятся в Москву:
«В Москву тянутся, потому что там федеральные театры, там кипит жизнь, там „Мосфильм“»,
– объяснил он в беседе с Ura.ru.
Ранее "Рамблер" сообщал о том, что Сергей Безруков планирует спасти российский кинематограф.