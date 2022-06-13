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1 час назад

Сын Табакова рассказал, почему ушел из "Табакерки"

Мария Каткова

Сын Олега Табакова Павел рассказал, почему принял решение уйти из театра имени своего отца. Об этом сообщают "Аргументы и Факты".

Сын Табакова рассказал, почему ушел из "Табакерки"
Фото: Кадр из сериала "Колл-центр"Кадр из сериала "Колл-центр"

Он рассказал, что ушел в МХТ имени Чехова, а его мать Марина Зудина продолжила работать в "Табакерке".

"Я ушел сам. Люблю «Табакерку», но вектор его развития сегодня мне не очень близок. Мама Марина Вячеславовна же по-прежнему в «Табакерке», она артистка труппы. А я служу в МХТ имени Чехова"

Павел также рассказал, что общается со своим единокровным братом Антоном. Тот регулярно приглашает его на дачу, а актер, в свою очередь, зовет на премьеры.

Ранее сообщалось, что российский актер снимется в фильме «Миссия невыполнима 7».

Актеры,Олег Табаков,Марина Зудина,
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