Сын Табакова рассказал, почему ушел из "Табакерки"

Сын Олега Табакова Павел рассказал, почему принял решение уйти из театра имени своего отца. Об этом сообщают "Аргументы и Факты".
Он рассказал, что ушел в МХТ имени Чехова, а его мать Марина Зудина продолжила работать в "Табакерке".
"Я ушел сам. Люблю «Табакерку», но вектор его развития сегодня мне не очень близок. Мама Марина Вячеславовна же по-прежнему в «Табакерке», она артистка труппы. А я служу в МХТ имени Чехова"
Павел также рассказал, что общается со своим единокровным братом Антоном. Тот регулярно приглашает его на дачу, а актер, в свою очередь, зовет на премьеры.
Ранее сообщалось, что российский актер снимется в фильме «Миссия невыполнима 7».