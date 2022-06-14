Леди Гага может сыграть подружку Джокера

Стало известно, что американская певица и актриса Леди Гага (Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) ведет переговоры об участии в сиквеле «Джокера». Соответствующая новость появилась на сайте издания The Hollywood reporter.

Фото: Кадр из фильма "Дом Гуччи" Кадр из фильма "Дом Гуччи"

Если сделка состоится, то звезда «Дома Гуччи» составит компанию Хоакину Фениксу на съемочной площадке. Однако информации о том, какую роль сыграет поп-звезда в будущем проекте, пока нет.

На прошлой неделе Тодд Филлипс, работавший над сценарием продолжения, рассказал в социальных сетях о названии нового проекта. Joker: Folie à deux — отсылает зрителя к термину из психиатрии, который обозначает идентичное или похожее психическое расстройство сразу у двух и более человек. Фанаты оригинального фильма предположили, что Гага может стать экранной подружкой Феникса в будущем сиквеле.