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58 минут назад

Стало известно, о чем будет продолжение "Джокера"

Мария Каткова

Американский режиссер Тодд Филлип завершил подготовку сценария для нового "Джокера", который он написал в соавторстве со сценаристом Скоттом Сильвером. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Стало известно, о чем будет продолжение "Джокера"
Фото: Кадр из фильма «Джокер»Кадр из фильма «Джокер»

Филлип опубликовал фотографию Хоакин Феникса, сыгравшего главного героя, во время чтения сценария. В его руках можно увидеть белые листы с надписью Joker: Folie à Deux.

Поклонники фильма уже расшифровали название и выяснили, что термином Folie à Deux называют синдром, когда психическое заболевание передается от одного человек к другому, и у них появляются идентичные симптомы заболевания.

Ранее сообщалось, что вышел первый тизер сериала о наследнице семейки Аддамс.

Фильмы,Скотт Сильвер,
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