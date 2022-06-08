Стало известно, о чем будет продолжение "Джокера"

Американский режиссер Тодд Филлип завершил подготовку сценария для нового "Джокера", который он написал в соавторстве со сценаристом Скоттом Сильвером. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

Фото: Кадр из фильма «Джокер» Кадр из фильма «Джокер»

Филлип опубликовал фотографию Хоакин Феникса, сыгравшего главного героя, во время чтения сценария. В его руках можно увидеть белые листы с надписью Joker: Folie à Deux.

Поклонники фильма уже расшифровали название и выяснили, что термином Folie à Deux называют синдром, когда психическое заболевание передается от одного человек к другому, и у них появляются идентичные симптомы заболевания.