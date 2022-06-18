Краско признался, что неизлечимо болен

91-летний актер Иван Краско рассказал о своем самочувствии. По его словам, у него неизлечимое заболевание глаз. Деталями артист поделился в беседе со Starhit.
"Так получилось, что у меня серьезные проблемы со зрением — все вижу как в тумане, нет резкости, не могу читать. Из-за того, что мой недуг связан с сетчаткой, уже ничего нельзя исправить",
— признался Иван Иванович, добавив, что теперь ему всегда приходится надевать темные очки.
Как отметил Краско, виной всему свет от софитов и прожекторов, который слепил артиста во время его выступлений на театральной сцене. Несмотря на недуг актер не собирается завершать свою карьеру. По его словам, ориентироваться в процессе постановок ему помогают слух и отработанные рефлексы.
"Безусловно, сил придает любимая профессия. Каждый спектакль — терапия. Когда я выхожу на сцену, у меня происходит переключение: пропадают слабость и лень. Общение с друзьями, прогулки по Санкт-Петербургу в прекрасную погоду — что может быть лучше для поднятия настроения? Вообще, мне интересно жить! Такой любознательный настрой — главный залог долголетия",
— резюмировал Краско.
Ранее мы сообщали о том, что Иван Краско покинул реабилитационный центр.