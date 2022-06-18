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1 час назад

Краско признался, что неизлечимо болен

Катерина Саломе

91-летний актер Иван Краско рассказал о своем самочувствии. По его словам, у него неизлечимое заболевание глаз. Деталями артист поделился в беседе со Starhit.

Краско признался, что неизлечимо болен
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"Так получилось, что у меня серьезные проблемы со зрением — все вижу как в тумане, нет резкости, не могу читать. Из-за того, что мой недуг связан с сетчаткой, уже ничего нельзя исправить",

— признался Иван Иванович, добавив, что теперь ему всегда приходится надевать темные очки.

Как отметил Краско, виной всему свет от софитов и прожекторов, который слепил артиста во время его выступлений на театральной сцене. Несмотря на недуг актер не собирается завершать свою карьеру. По его словам, ориентироваться в процессе постановок ему помогают слух и отработанные рефлексы.

"Безусловно, сил придает любимая профессия. Каждый спектакль — терапия. Когда я выхожу на сцену, у меня происходит переключение: пропадают слабость и лень. Общение с друзьями, прогулки по Санкт-Петербургу в прекрасную погоду — что может быть лучше для поднятия настроения? Вообще, мне интересно жить! Такой любознательный настрой — главный залог долголетия",

— резюмировал Краско.

Ранее мы сообщали о том, что Иван Краско покинул реабилитационный центр.

Актеры,Иван Краско,
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