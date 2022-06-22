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2 часа назад

Пересильд займет место Хаматовой в театре за двойной гонорар

Мира Маркина

Актриса Юлия Пересильд заменит в одном из спектаклей Театра Наций Чулпан Хаматову, сообщает издание ФАН (Федеральное агентство новостей).

Пересильд займет место Хаматовой в театре за двойной гонорар
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Роль, которую играла прежде Чулпан Хаматова, в спектакле Рассказы Шукшина" отдали Юлии Пересильд. Актриса получит за эту работу гонорар вдвое превышающий тот, что платили Хаматовой.

«Участие в одном спектакле Юлии Пересильд оценено в сумму 146 092,55 рубля, тогда как Чулпан Хаматова за один спектакль в «Рассказах Шукшина» получала в разы меньше — 63 504,12 рубля» - отмечают в ФАН.

Также известно, что Пересильд было предложено заменить актрису и в других спектаклях, однако о ее решение пока нет информации.

Ранее мы сообщали, что Хаматова нашла работу заграницей.

Актеры,Чулпан Хаматова,Юлия Пересильд,
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