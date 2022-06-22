Пересильд займет место Хаматовой в театре за двойной гонорар

Роль, которую играла прежде Чулпан Хаматова, в спектакле Рассказы Шукшина" отдали Юлии Пересильд . Актриса получит за эту работу гонорар вдвое превышающий тот, что платили Хаматовой.

«Участие в одном спектакле Юлии Пересильд оценено в сумму 146 092,55 рубля, тогда как Чулпан Хаматова за один спектакль в «Рассказах Шукшина» получала в разы меньше — 63 504,12 рубля» - отмечают в ФАН.

Также известно, что Пересильд было предложено заменить актрису и в других спектаклях, однако о ее решение пока нет информации.