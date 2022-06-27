Аль Пачино объяснил, почему носит детские аксессуары

Некоторое время назад поклонники Аль Пачино заметили у актера чехол на телефон с изображением героя мультфильмов Шрека. На недавнем телевизионном шоу Today артист объяснил, свой выбор.
Так, выяснилось, что на самом деле чехол на гаджет Пачино надела его дочь:
"Я даже не обращал внимания, что именно там нарисовано, пока социальные сети не указали на это".
Актер также отметил, что он не намерен менять чехол, поскольку для него это ценный подарок.
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