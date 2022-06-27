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2 часа назад

Аль Пачино объяснил, почему носит детские аксессуары

Мария Иглина

Некоторое время назад поклонники Аль Пачино заметили у актера чехол на телефон с изображением героя мультфильмов Шрека. На недавнем телевизионном шоу Today артист объяснил, свой выбор.

Аль Пачино объяснил, почему носит детские аксессуары
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, выяснилось, что на самом деле чехол на гаджет Пачино надела его дочь:

"Я даже не обращал внимания, что именно там нарисовано, пока социальные сети не указали на это".

Актер также отметил, что он не намерен менять чехол, поскольку для него это ценный подарок.

Ранее стало известно, что "Индиана Джонс 5" может стать последним фильмом Форда.

Актеры,Аль Пачино,
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