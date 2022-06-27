Нагиев пострадал от упавших декораций

На актера Дмитрия Нагиева упали декорации в одном из театров Калининграда. Об этом пишет издание The Voice.

Нагиев приехал в город, чтобы сыграть в областном драматическом театре. Актер участвует в постановке "Кыся". В момент выступления на него упали декорации. Артист повредил ногу, но продолжил выступать перед пришедшими зрителями.