Нагиев пострадал от упавших декораций

На актера Дмитрия Нагиева упали декорации в одном из театров Калининграда. Об этом пишет издание The Voice.
Нагиев приехал в город, чтобы сыграть в областном драматическом театре. Актер участвует в постановке "Кыся". В момент выступления на него упали декорации. Артист повредил ногу, но продолжил выступать перед пришедшими зрителями.
По словам Дмитрия Нагиева, после произошедшего ему тяжело ходить.
«В общем, нормально. Хромаю, но ползу», — сказал актер.
Как сказали осматривающие Нагиева врачи, из-за упавших декораций он получил ушиб правой голени.