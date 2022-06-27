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2 часа назад

Нагиев пострадал от упавших декораций

Мира Маркина

На актера Дмитрия Нагиева упали декорации в одном из театров Калининграда. Об этом пишет издание The Voice.

Нагиев пострадал от упавших декораций
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Нагиев приехал в город, чтобы сыграть в областном драматическом театре. Актер участвует в постановке "Кыся". В момент выступления на него упали декорации. Артист повредил ногу, но продолжил выступать перед пришедшими зрителями.

По словам Дмитрия Нагиева, после произошедшего ему тяжело ходить.

«В общем, нормально. Хромаю, но ползу», — сказал актер.

Как сказали осматривающие Нагиева врачи, из-за упавших декораций он получил ушиб правой голени.

Ранее Кондулайнен рассказала о реабилитации после инсульта.

Актеры,Дмитрий Нагиев,
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