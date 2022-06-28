Звезда "Постучись в мою дверь" может попасть в российский проект

Актер Керем Бюрсин, известный по роли Серкана Болата в сериале "Постучись в мою дверь", ведет переговоры для участия в российском проекте. Об этом сообщает Super.ru.

Фото: Кадр из сериала "Постучись в мою дверь" Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"

Артист может исполнить роль Волкана в продолжении сериала "Два холма". В списке утвержденных актеров также значатся Анна Снаткина и Пелагея Невзорова, которые исполнили главные роли в первом сезоне.

Фантастическая комедия вышла на экраны в 2022 году. По сюжету в мире вымерло почти все мужское население, и теперь женщины создают новую цивилизацию.