Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+20° в 
USD 53.36EUR 56.05
Войти в почту
2 часа назад

Звезда турецкого сериала "Постучись в мою дверь" может попасть в российский проект

Мира Маркина

Актер Керем Бюрсин, известный по роли Серкана Болата в сериале "Постучись в мою дверь", ведет переговоры для участия в российском проекте. Об этом сообщает Super.ru.

Звезда "Постучись в мою дверь" может попасть в российский проект
Фото: Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"Кадр из сериала "Постучись в мою дверь"

Артист может исполнить роль Волкана в продолжении сериала "Два холма". В списке утвержденных актеров также значатся Анна Снаткина и Пелагея Невзорова, которые исполнили главные роли в первом сезоне.

Фантастическая комедия вышла на экраны в 2022 году. По сюжету в мире вымерло почти все мужское население, и теперь женщины создают новую цивилизацию.

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о популярных турецких сериалах, которые надо смотреть сейчас.

Актеры,Керем Бюрсин,Анна Снаткина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители