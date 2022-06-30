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2 часа назад

Звезда Marvel Том Хиддлстон впервые станет отцом

Мира Маркина

Актер Том Хиддлстон, известный по роли Локи в фильмах Marvel, впервые станет отцом. Об этом пишет издание People.

Звезда Marvel Том Хиддлстон впервые станет отцом
Фото: Кадр из сериала "Локи"Кадр из сериала "Локи"

Супруга звезды фильмов Marvel Зави Эштон пришла на премьеру фильма "Список мистера Малкольма" в Нью-Йорке и привлекла внимание публики своим округлившимся животом.

Для обоих партнеров ребенок станет первым. Пол новорожденного неизвестен.

Актеры познакомились в 2019 году в процессе работы над постановкой "Предательство". О том, что у пары романтические отношения, стало известно в сентябре 2021 года. Помолвку Том Хиддлстон подтвердил в середине июня 2022 года.

Ранее стало известно, что Кэмерон Диаз вернется в кино после 8 лет перерыва.

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