Звезда Marvel Том Хиддлстон впервые станет отцом

Актер Том Хиддлстон, известный по роли Локи в фильмах Marvel, впервые станет отцом. Об этом пишет издание People.
Супруга звезды фильмов Marvel Зави Эштон пришла на премьеру фильма "Список мистера Малкольма" в Нью-Йорке и привлекла внимание публики своим округлившимся животом.
Для обоих партнеров ребенок станет первым. Пол новорожденного неизвестен.
Актеры познакомились в 2019 году в процессе работы над постановкой "Предательство". О том, что у пары романтические отношения, стало известно в сентябре 2021 года. Помолвку Том Хиддлстон подтвердил в середине июня 2022 года.
Ранее стало известно, что Кэмерон Диаз вернется в кино после 8 лет перерыва.