Звезда Marvel Том Хиддлстон впервые станет отцом

Актер Том Хиддлстон , известный по роли Локи в фильмах Marvel, впервые станет отцом. Об этом пишет издание People.

Актеры познакомились в 2019 году в процессе работы над постановкой "Предательство". О том, что у пары романтические отношения, стало известно в сентябре 2021 года. Помолвку Том Хиддлстон подтвердил в середине июня 2022 года.