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21 минуту назад

Актер рассказал об инфаркте на съемках «Лучше звоните Солу»

Мария Каткова

Американский актер Боб Оденкерк рассказал, как перенес инфаркт на съемках сериала «Лучше звоните Солу» в июле 2021 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Актер рассказал об инфаркте на съемках «Лучше звоните Солу»
Фото: Кадр из сериала «Лучше звоните Солу»Кадр из сериала «Лучше звоните Солу»

Как рассказал Оденкерк, все произошло на съемках шестого сезона. Он не помнит тот день, когда все произошло, и сейчас пересматривает эпизоды, отснятые в тот день.

«Обычно, когда смотришь материал, вспоминаешь, как снимался, даже если это было много месяцев назад. А у меня — чистый лист»

После инфаркта он восстанавливался пять недель, а потом вернулся к съемкам. Сейчас актер чувствует себя хорошо и занимается спортом.

«Мне понадобилось пять недель, чтобы восстановиться. Когда я вернулся к съемкам, их ограничили 12-часовыми сменами, обо мне заботились, я справился, надеюсь, нельзя различить, где у меня уже был приступ, а где еще не было»

Ранее сообщалось, что названы номинанты на премию "Эмми".

Актеры,Лучше звоните Солу,Боб Оденкерк,
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