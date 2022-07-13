Актер рассказал об инфаркте на съемках «Лучше звоните Солу»

Американский актер Боб Оденкерк рассказал, как перенес инфаркт на съемках сериала «Лучше звоните Солу» в июле 2021 года. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Как рассказал Оденкерк, все произошло на съемках шестого сезона. Он не помнит тот день, когда все произошло, и сейчас пересматривает эпизоды, отснятые в тот день.
«Обычно, когда смотришь материал, вспоминаешь, как снимался, даже если это было много месяцев назад. А у меня — чистый лист»
После инфаркта он восстанавливался пять недель, а потом вернулся к съемкам. Сейчас актер чувствует себя хорошо и занимается спортом.
«Мне понадобилось пять недель, чтобы восстановиться. Когда я вернулся к съемкам, их ограничили 12-часовыми сменами, обо мне заботились, я справился, надеюсь, нельзя различить, где у меня уже был приступ, а где еще не было»
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