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2 часа назад

Актриса Вуличенко чуть не стала жертвой банды попугаев на отдыхе

Мира Маркина

Екатерина Вуличенко чуть не стала жертвой банды попугаев во время отдыха на Мальдивах.

Вуличенко чуть не стала жертвой банды попугаев на отдыхе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актриса призналась, что ей удалось роскошно отдохнуть, но в один из дней едва не случился "криминальный" казус. Во время обеда в кафе на плечо артистки сели два местных попугая. Она не стала их прогонять и, воспользовавшись случаем, птицы попытались стащить у звезды кулон с камнями.

Екатерине удалось отбиться, но пернатые и не думали улетать. Птицы оставили актрису в покое только после того, как она дала поклевать им еду из своей тарелки.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Савичева рассказала о казусе на "Евровидении".

Актеры,Екатерина Вуличенко,
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