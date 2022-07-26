Вуличенко чуть не стала жертвой банды попугаев на отдыхе

Екатерина Вуличенко чуть не стала жертвой банды попугаев во время отдыха на Мальдивах.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Актриса призналась, что ей удалось роскошно отдохнуть, но в один из дней едва не случился "криминальный" казус. Во время обеда в кафе на плечо артистки сели два местных попугая. Она не стала их прогонять и, воспользовавшись случаем, птицы попытались стащить у звезды кулон с камнями.

Екатерине удалось отбиться, но пернатые и не думали улетать. Птицы оставили актрису в покое только после того, как она дала поклевать им еду из своей тарелки.