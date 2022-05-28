Савичева рассказала о казусе на «Евровидении»

Певица Юлия Савичева рассказала в интервью изданию «Телепрограмма.про», почему ее выступление на международном песенном конкурсе было неудачным.
Как представитель от России, Юлия Савичева отправилась на «Евровидение» в 2004 году. Конкурс проходил в Турции. Исполнительнице едва исполнилось 17 лет.
«Помимо того, что это живое выступление, оказалось, что мне нужно было еще и танцевать во время своего номера. И мне нужно было встать на спину одного из танцоров. И вот когда я встала, то поняла, что моя нога начала ехать. Конечно же, сразу испуг в глазах, который показали крупным планом. Я это видела и все, и страх сковал меня, связки. Это все было слышно в моем голосе, в дыхании», — вспоминает подробности Савичева.
Артистка считает, что этот неловкий эпизод изменил впечатление о номере. Поэтому по результатам голосования Савичева заняла лишь 11-е место.
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