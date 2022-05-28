Савичева рассказала о казусе на «Евровидении»

«Помимо того, что это живое выступление, оказалось, что мне нужно было еще и танцевать во время своего номера. И мне нужно было встать на спину одного из танцоров. И вот когда я встала, то поняла, что моя нога начала ехать. Конечно же, сразу испуг в глазах, который показали крупным планом. Я это видела и все, и страх сковал меня, связки. Это все было слышно в моем голосе, в дыхании», — вспоминает подробности Савичева.