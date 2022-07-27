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2 часа назад

Рэдклифф рассказал, почему согласился играть Гарри Поттера

Мира Маркина

Недавно британский актер Дэниэл Рэдклифф стал гостем подкаста кинокомпании A24. Общаясь с ведущими, неизменный исполнитель роли Гарри Поттера признался, что вообще подтолкнуло его к участию в проекте.

Рэдклифф рассказал, почему согласился играть Гарри Поттера
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отвращение к школе стало одной из причин, по которой звезда поттерианы так долго играл мальчика-волшебника. А масштабные съемки давали легальное право пропускать уроки.

«Между съемками каждого фильма мои родители спрашивали меня: "Тебе все еще нравится? Ты хочешь вернуться?" Я всегда говорил: "Да, я ненавижу школу"», — поделился актер.

Тем не менее, он старался учиться прилежно – не отрываясь от съемочного процесса.

Ранее мы представили топ сериалов для семейного просмотра.

Актеры,Дэниэл Рэдклифф,Гарри Поттер,
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