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1 час назад

Херд продает дом, чтобы расплатиться с Деппом

Мария Иглина

Чтобы покрыть выплаты по судебным решениям, актриса Эмбер Херд выставила на продажу свой особняк в Калифорнии. Об этом сообщает Daily Mail.

MLS

Известно, что по решению суда между с Джонни Деппом Херд обязали выплатить бывшему супругу чуть более восьми миллионов долларов. Как сообщают СМИ, чтобы собрать необходимую сумму актриса решилась на продажу своего особняка в Сан-Бернардино в Калифорнии. Эксперты оценили его в 1,05 миллиона долларов.

"Конфиденциальные судебные документы показывают, что Эмбер Херд отказалась от выплаты при разводе с Джонни Деппом, которая могла бы составить десятки миллионов долларов. Сейчас актриса испытывает финансовые трудности и продает свой любимый дом в Калифорнии",

— пишет Daily Mail.

Ранее Сталлоне резко высказался в адрес семьи продюсера "Рокки".

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