Херд продает дом, чтобы расплатиться с Деппом

Чтобы покрыть выплаты по судебным решениям, актриса Эмбер Херд выставила на продажу свой особняк в Калифорнии. Об этом сообщает Daily Mail.
Известно, что по решению суда между с Джонни Деппом Херд обязали выплатить бывшему супругу чуть более восьми миллионов долларов. Как сообщают СМИ, чтобы собрать необходимую сумму актриса решилась на продажу своего особняка в Сан-Бернардино в Калифорнии. Эксперты оценили его в 1,05 миллиона долларов.
"Конфиденциальные судебные документы показывают, что Эмбер Херд отказалась от выплаты при разводе с Джонни Деппом, которая могла бы составить десятки миллионов долларов. Сейчас актриса испытывает финансовые трудности и продает свой любимый дом в Калифорнии",
— пишет Daily Mail.