Сталлоне резко высказался в адрес семьи продюсера "Рокки"

Сильвестр Сталлоне категорически не принимает идею снять новую часть "Рокки". Это будет первый фильм франшизы без участия актера. О его реакции на новость о том, что разрабатывается спин-офф картины про боксера Ивана Драго рассказали в Deadline.
Сталлоне ответил довольно резко и грубо, в своих социальных сетях актер оскорбил не только продюсера франшизы Ирвина Уинклера, но и его детей, которые также являются продюсерами.
«Еще одно печальное известие. Вновь жалкий продюсер и его эгоистичные бесполезные дети собирают по косточкам то, что осталось от замечательного персонажа(...) Приношу извинения фанатам, я никогда не хотел, чтобы "Рокки" стал жертвой жадности», – высказался актер.
Ранее "Рамблер" рассказывал, что ДиКаприо сыграет в новой картине Скорсезе.