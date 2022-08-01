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24 минуты назад

Сталлоне резко высказался в адрес семьи продюсера "Рокки"

Мира Маркина

Сильвестр Сталлоне категорически не принимает идею снять новую часть "Рокки". Это будет первый фильм франшизы без участия актера. О его реакции на новость о том, что разрабатывается спин-офф картины про боксера Ивана Драго рассказали в Deadline.

Сталлоне резко высказался в адрес семьи продюсера "Рокки"
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Сталлоне ответил довольно резко и грубо, в своих социальных сетях актер оскорбил не только продюсера франшизы Ирвина Уинклера, но и его детей, которые также являются продюсерами.

«Еще одно печальное известие. Вновь жалкий продюсер и его эгоистичные бесполезные дети собирают по косточкам то, что осталось от замечательного персонажа(...) Приношу извинения фанатам, я никогда не хотел, чтобы "Рокки" стал жертвой жадности», – высказался актер.

Ранее "Рамблер" рассказывал, что ДиКаприо сыграет в новой картине Скорсезе.

Фильмы,Ирвин Уинклер,Сильвестр Сталлоне,
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