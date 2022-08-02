Херд заявила об эректильной дисфункции Деппа

Адвокаты актрисы Эмбер Херд заявили, что ее бывший супруг страдает эректильной дисфункцией. Об этом сообщает издание PageSix со ссылкой на судебные документы.

Так, в бумагах, которые попали в распоряжение журналистов, было написано, что Депп имел проблемы с потенцией. И это, по их мнению, способствовало агрессивному поведению актера по отношению к бывшей жене.