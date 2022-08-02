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1 час назад

Херд заявила об эректильной дисфункции Деппа

Мария Иглина

Адвокаты актрисы Эмбер Херд заявили, что ее бывший супруг страдает эректильной дисфункцией. Об этом сообщает издание PageSix со ссылкой на судебные документы.

Так, в бумагах, которые попали в распоряжение журналистов, было написано, что Депп имел проблемы с потенцией. И это, по их мнению, способствовало агрессивному поведению актера по отношению к бывшей жене.

"Хотя г-н Депп предпочел бы не раскрывать свою эректильную дисфункцию, мы считаем, что именно эта проблема была причиной приступов гнева и сексуального насилия над Эмбер Херд",

— сказано в документах.

Ранее стало известно, что Херд продает дом, чтобы расплатиться с Деппом.

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