Херд заявила об эректильной дисфункции Деппа

Адвокаты актрисы Эмбер Херд заявили, что ее бывший супруг страдает эректильной дисфункцией. Об этом сообщает издание PageSix со ссылкой на судебные документы.
Так, в бумагах, которые попали в распоряжение журналистов, было написано, что Депп имел проблемы с потенцией. И это, по их мнению, способствовало агрессивному поведению актера по отношению к бывшей жене.
"Хотя г-н Депп предпочел бы не раскрывать свою эректильную дисфункцию, мы считаем, что именно эта проблема была причиной приступов гнева и сексуального насилия над Эмбер Херд",
— сказано в документах.
Ранее стало известно, что Херд продает дом, чтобы расплатиться с Деппом.