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5 часов назад

Что стало со звездой фильма "Сволочи"

Мира Маркина

Актер Александр Головин прославился благодаря ролям в фильме "Сволочи" и сериале "Кадетство", премьера которых состоялась в 2006 году. Тогда ему было всего 17 лет. Сейчас - 33. Как изменился актер, чем он занимается и почему его имя засветилось в обсуждении крупных скандалов, рассказываем в материале "Рамблера".

Что стало со звездой фильма "Сволочи"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Актер Александр Головин прославился благодаря ролям в фильме "Сволочи" и сериале "Кадетство", премьера которых состоялась в 2006 году. Тогда ему было всего 17 лет. Сейчас - 33. Как изменился актер, чем он занимается и почему его имя засветилось в обсуждении крупных скандалов, рассказываем в материале "Рамблера".

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В 2010-х Александр Головин был звездой российского кинематографа: несмотря на юный возраст, актера приглашали во многие популярные проекты, а тысячи фанаток пытались добыть номер кумира. К 2020-м его популярность утихла, и его имя стало гораздо реже появляться на афишах новых фильмов. Но Головин не уходил из кино и также продолжил играть в театре. В 2017-ом актер снялся в киргизской картине Welcome to Kyrgyzstan и в фильме Алексея Панина «Я вернулся», который так и не вышел, а в 2020-м в белорусском триллере «Спайс бойз».

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Однако с актером связано несколько громких скандалов. В 2018 году у Головина родилась внебрачная дочь от гримерши Светланы Белогуровой. Актер отрицал свое отцовство и не хотел встречаться с ребенком, но его бывшая возлюбленная доказала родство с помощью ДНК-теста и в 2019 году подала в суд на выплату алиментов. Девушка потребовала с артиста 200 тысяч рублей, но Головину удалось снизить сумму до 22 тысяч рублей в месяц.

На этом разборки не закончились. Летом 2021 года актриса Дарья Митичашвили обвинила Александра Головина в домогательствах. По ее словам, актер трогал ее за ноги и залезал под юбку:

«Не должен актер А. Головин залезать своими грязными руками вам под юбку. И чистыми тоже. И даже в перчатках, если вы не давали согласия! Не должны девушки, стоящие рядом, хихикать и улыбаться ему в тот момент, когда ты спрашиваешь, в своем ли он уме. Не должен человек вместо извинений продолжать поливать тебя помоями», — поделилась девушка.

По рассказам актрисы, Головин не извинился перед ней, и она написала на него заявление в полицию. Агент актера Анна Стародумова заявила, что девушка таким образом решила распиарить себя. История ничем не закончилась.

Сейчас Александр Головин встречается с актрисой Александрой Поповой. По мнению девушки, «нельзя оценивать людей по прошлым поступкам»:

«У нас свои отношения. Они постепенно развивались, приобретали осознанность. Для меня это самое ценное», — рассказывала актриса.

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