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1 час назад

Создатели "Джокера" подтвердили участие Гаги во втором фильме

Мария Иглина

Создатели второй части фильма "Джокер" подтвердили участие американской певицы и актрисы Леди Гаги. Об этом авторы сообщили в социальных сетях.

Авторы "Джокера" подтвердили участие Гаги во втором фильме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На ролике, который был опубликован, показаны силуэты танцующей Леди Гаги и актера Хоакина Феникса, исполнителя главной роли. Также в видео упоминается имя исполнительницы.

Съемки киноленты начнутся уже в декабре текущего года.

Также известно, что персонаж Гаги в "Джокере: Безумие на двоих" будет отличаться от того, которого играла Марго Робби в фильмах "Отряда самоубийц".

Ранее Тарантино назвал величайший фильм в истории.

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